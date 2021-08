Globale vaccin-ongelijkheid is overduidelijk: 75 procent van alle geleverde vaccins zijn in handen van rijkere landen

"We weten dat de vaccins goed beschermen tegen ziek worden, maar we weten nog niet hoeveel bescherming er overblijft na pakweg een of twee jaar", legt viroloog Johan Neyts uit. "In rijke landen heb je nu een betere vaccinatiedekkingsgraad, maar in Afrika heb je aan dit tempo binnen twee jaar nog steeds niet voldoende mensen gevaccineerd. Wat betekent dat in die periode nieuwe varianten kunnen blijven opkomen. Als de immuniteit van gevaccineerde mensen intussen afneemt, zijn zij weer minder beschermd tegen die nieuwe varianten. Het is dus globaal ongunstig om zo ongelijk te vaccineren als we nu doen."