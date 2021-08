Vanaf september weer voltijds contactonderwijs in hoger onderwijs, beslissing voor Brussel uitgesteld

"Als er op dit moment al beslissingen genomen zouden worden over het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel, dan zouden die nadelig uitvallen voor de hogescholen en universiteiten in Brussel," legt Weyts uit. "De situatie evolueert echter snel en kan ook in Brussel nog sterk verbeteren voor het academiejaar begint, onder meer door de vaccinatiegraad te verhogen, in de eerste plaats onder studenten en personeel op de verschillende Brusselse campussen. We willen niet meteen elk perspectief dichtmetselen voor de studenten in Brussel, terwijl er toch nog wat tijd is."