Labiomista in volle ontwikkeling: "Tapirhuis moet hele buurt in Genk versterken" 

Volgens burgemeester Wim Dries (CD&V) blijft de filosofie die Koen Vanmechelen al jaren tentoonstelt in zijn werk, Genk als stad versterken. “Met de opening van Labiomista in 2019 beloofde Koen Vanmechelen ons een evoluerend kunstwerk. En of die belofte wordt nagekomen! Met “LaVieBreede” treedt de site buiten zijn grenzen en worden de community en de stad meer dan ooit bij zijn opus betrokken. We hebben in Genk altijd al ingezet op stadsontwikkeling. In Genk-Noord gaan we samen met de kunstenaar voor een geïntegreerde en duurzame toekomstvisie. Het masterplan is in volle ontwikkelingsfase en zal in de komende jaren – in samenspraak met alle stakeholders – worden vormgegeven."

De burgemeester licht tenslotte ook het financiële plaatje toe: "Samen met zijn investeerders brengt Vanmechelen ruim 1.650.000 euro in, kosten die het ontwerp, de bouw en de tapirs dekken. Als stad investeren wij 350.000 euro voor de aanleg van de nutsvoorzieningen en het toegankelijk maken van het tentoonstellingsdak voor bezoekers. UHasselt investeert tenslotte 50.000 euro voor het onderzoekslaboratorium dat samen met hen invulling krijgt.”