Verhuis Kortrijkse vaccinatiecentrum Vaxpo halfweg

Vaxpo 2.0 komt in een leegstaande loods op de site Van Marcke tussen de Pottelberg en de Weggevoerdenlaan. "Het grootste deel van de vaccinatiegolf is achter de rug. Op vandaag heeft meer dan negentig procent van de volwassenen al een eerste prik gehad of meer dan zeventig procent van de totale bevolking. Dinsdag kregen duizend mensen een vaccindosis in de Xpo-hallen, bij driehonderd ging het om de eerste prik. Hier in Marke zullen we vooral tweede prikken geven."