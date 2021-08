Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel komt er, maar wanneer en hoe? 

De verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel komt er dus. "De oriëntatie is duidelijk: iedereen die werkt met zieke mensen en met oudere kwetsbare mensen... Iedereen die dat soort werk doet, zou zichzelf moeten laten vaccineren", aldus minister Vandenbroucke. "Op zekere dag moet iedereen gevaccineerd zijn en het moet ook echt een plicht zijn", klinkt het.

Op zekere dag dus. De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land vragen nu aan de werkgevers en werknemersorganisaties in de zorgsector om na te denken over wat die plicht moet betekenen en welke gevolgen je eraan verbindt. "Daarover willen we in september al de adviezen hebben. En op basis daarvan zullen we wetgeving uitwerken", stelt Vandenbroucke.

Het kader is volgens minister Vandenbroucke in elk geval duidelijk: "Een plicht is een plicht. Dan zullen daar gevolgen aan verbonden zijn. Je zal niet met zieke mensen omgaan, je zal niet oudere kwetsbare mensen verzorgen als je zelf niet gevaccineerd bent tegen deze verschrikkelijke ziekte. Als samenleving is dit essentieel."