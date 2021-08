Vierdaagse van de IJzer: minder deelnemers door corona

De 48ste editie van de Vierdaagse van de Ijzer zit erop. Vandaag konden de wandelaars een tocht van 8, 16, 24 of 32 kilometer afleggen in en rond Ieper. De wandeltocht, die georganiseerd wordt door defensie, trok minder bezoekers dan andere jaren. Vandaag schreven 4.547 bezoekers zich in. In totaal hebben 7.349 mensen aan de wandeltochten deelgenomen. Op de vorige editie in 2019 werden er over de 4 dagen nog 10.469 wandelaars geteld, zo'n 3.000 meer. Maar die daling heeft vooral met corona te maken.

Sommige mensen zijn door de coronacijfers en-maatregelen nog steeds bang om in groep te wandelen en er zijn veel minder buitenlandse wandelaars, zoals Nederlanders, afgekomen. Maar ook het feit dat er geen overnachtingsplaatsen waren geregeld door de organisatie, was voor bezoekers die van ver moesten komen een extra obstakel.

"Maar uit deze coronaveilige editie kunnen ook enkele lessen getrokken worden", zegt organisator Jef Verstraete. "Om de bezoekers te kunnen spreiden, hebben we hen in verschillende fases van een half uur laten starten. Daardoor konden de wandelaars heel vlot elk parcours bewandelen en was het ook aan de bevoorradingspunten minder druk. Dat kunnen we zeker al meenemen naar de volgende edities. Maar we zullen ook samen zitten met de partnersteden om alles te evalueren."

