Waarom de vrouwen van Afghanistan bij voorbaat de grote verliezers zijn van het debacle dat zich nu voltrekt

Shamsia is inmiddels veilig en wel in het buitenland, maar vreest voor het lot van haar achtergebleven familieleden. En ook Kobra wil weg uit haar land, maar ze zit in een lastig parket. Kobra is een jonge, gescheiden vrouw, een status die onaanvaardbaar is in de Afghaanse samenleving en die zeker niet door de taliban getolereerd zal worden. Daarom probeert ze dat aspect van haar leven zo goed als mogelijk geheim te houden.

Ze heeft ook de zorg voor haar moeder op zich genomen en is de enige kostwinnaar. Als de taliban straks beslissen dat vrouwen niet meer mogen gaan werken, wacht haar wellicht het lot van de alleenstaande Afghaanse vrouw of weduwe. Verstopt onder een boerka zal ze zich tussen het moordend verkeer van Kaboel moeten mengen, met haar handen in de lucht, bedelend om geld.

