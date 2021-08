Virtueel met je collega's rond een tafel in dezelfde kamer vergaderen: Facebook lanceert Horizon Workrooms

Niet alleen Facebook ontwikkelt producten waarmee we in de toekomst anders zullen vergaderen. Microsoft heeft in maart Mesh voorgesteld. "Dat is een open platform waarmee je met andere mensen kan samenwerken via een "avatar"", zegt Nick Troch, Product Marketing Manager bij Microsoft. "We weten bij Microsoft heel goed hoe Teams (het videoplatform van het bedrijf waarmee we vergaderen, red.) werkt, maar we zien dat de mensen de lichaamstaal missen als ze achter een computerscherm vergaderen. Dankzij Mesh zie je iedereen in 3D en is de lichaamstaal realistischer."