"We willen opnieuw samen vastenavond vieren, laat je daarom vaccineren", zeggen Limburgse carnavalsverenigingen 

De carnavalsverenigingen in beide Limburgen willen graag vanaf 11 november de start van het nieuwe carnavalsseizoen weer als vanouds vieren. Want carnaval, dat vier je met veel mensen samen. Daarom ook dat er het voorbije carnavalsseizoen nauwelijks alternatieven zijn geweest.

"Om dus zoals vroeger carnaval te kunnen vieren is het belangrijk dat er geen beperkingen meer zijn", zegt Freddy Corstjens van de overkoepelende carnavalsvereniging Liveke. "Als we met zoveel mogelijk mensen carnaval willen vieren, is het belangrijk dat ook zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren."

"De carnavalswereld hoopt ook dat tegen 11 november de mondmaskers achterwege kunnen gelaten worden", gaat Corstjens verder. "Vastenavond is samen vieren, is mensen vastpakken, is samen zingen. Dat gaat niet met een mondmasker en ook niet met anderhalve meter afstand."

Daarom hebben Liveke en de tegenhangers uit Nederlands Limburg een campagne opgestart op facebook, met als titel "Saame weer vastelaovond veere!". Ze hebben die campagne vanmiddag gelanceerd op de Maasbrug in Maaseik, aan het kunstwerk “de Pater Sangersknoop”, want dat staat symbool voor de samenhorigheid van alle Limburgers.