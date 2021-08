"De vrouwelijke Rudi Vranckx": wie is Clarissa Ward, de Amerikaanse  oorlogscorrespondente voor CNN?

Als vrouw in conflictzones werken is niet altijd gemakkelijk. Zo kreeg ze tijdens haar periode in Moskou te maken met de opdringerige zoon van de voormalige Libische leider Khaddafi. "Het was een heel ongewone situatie," vertelt Ward. "Ik was uitgenodigd op een diner en waar hij de eregast was en werd de hele tijd door hem genegeerd. Maar toen we samen in de auto zaten probeerde hij mij te kussen. Ik heb hem toen afgewezen".