Zonhovenaren helpen in Pepinster: "Als we scholen helpen, helpen we hele gemeenschap"

“Wanneer de nood het hoogst was, ben ik naar Pepinster geweest om enkele mensen te helpen die ik ken”, vertelt Els Eerdekens. Ze was lang basketbalcoach in Pepinster en wilde graag hulp aanbieden. “Al snel zag ik de enorme ravage waar geen beginnen aan was."Wanneer we een verwoeste school zagen, wisten we direct wat te doen”, vertelt Els vastberaden. “Door een school te helpen, help je de hele gemeenschap.”

(Lees verder onder de foto)