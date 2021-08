Zwijndrecht wil groepsaankoop bodemstaalnames organiseren voor inwoners met eigen moestuin

De gemeente Zwijndrecht wil inwoners die een moestuin, fruitbomen en kippen hebben, de mogelijkheid geven om bodemstalen te laten nemen van hun eigen grond. Om de prijs te drukken wordt daarvoor een gezamenlijke aankoop georganiseerd. Er lopen al onderzoeken met staalnames, maar het gemeentebestuur wil de inwoners de mogelijkheid geven om de vervuiling in hun tuin zelf in kaart te brengen. "De onderzoeken die gebeuren zijn beperkt in aantal en wij willen een zo breed mogelijk beeld krijgen", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).