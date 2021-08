President Bolsonaro wil rechter die onderzoek tegen hem opende weg

Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco bevestigde de ontvangst van het verzoek om Alexandre de Moraes, een van de elf rechters van het hooggerechtshof, af te zetten. Hij verzekerde dat hij het verzoek zou analyseren, maar dat een dergelijk mechanisme "niet misbruikt mag worden". Pacheco zei voorts dat hij "niet zou toegeven aan een aanval met tot doel Brazilië te verdelen".

Op 4 augustus had de Moraes opdracht gegeven een onderzoek tegen Bolsonaro te openen wegens het verspreiden van valse informatie door zijn herhaaldelijke en ongefundeerde aanvallen tegen het Braziliaanse kiessysteem. Bolsonaro wil namelijk dat er na elke elektronische stem een ontvangstbewijs wordt afgedrukt om zo een hertelling mogelijk te maken in geval van betwisting. Een maatregel die het Braziliaanse hooggerechtshof verwierp, omdat het afdrukken risico's op manipulatie met zich zou meebrengen.



Bolsonaro's populariteit is tanende wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Peilingen tonen dat hij het zou moeten afleggen tegen voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva als die zou beslissen zich in de strijd te mengen. De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn volgend jaar in november.