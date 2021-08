Dode en zwaargewonde bij zware crash in Koksijde

Het ongeval gebeurde iets voor 21 uur in de Veurnekeiweg. De Maserati zou uit de richting van Veurne zijn gekomen en haalde volgens getuigen enkele andere wagens aan hoge snelheid in. Plots liep het manoeuvre fout en botste de wagen met een boom langs de kant van de weg. Het voertuig werd volledig opengereten. Het motorblok en de twee voorwielen lagen twintig meter verwijderd van wat overbleef van de wagen.



De bestuurder werd uit de wagen geslingerd en kwam meters verder terecht. Alle hulp kwam te laat. Zijn vrouwelijke passagier zat nog in kritieke toestand in de verhakkelde wagen. Getuigen boden meteen hulp, waarop de toegesnelde hulpdiensten het overnamen en haar naar het ziekenhuis overbrachten. Volgens het parket is de toestand van de vrouw levensbedreigend. Er werd geen deskundige aangesteld gezien de omstandigheden duidelijk zijn op basis van getuigenverklaringen.