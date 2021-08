De overstromingen veroorzaakten een zware ravage in Duitsland. Er vielen 190 doden. De schade is enorm: huizen, bruggen en wegen werden helemaal weggevaagd. Bondskanselier Angela Merkel maakt een budget van 30 miljard euro vrij voor de heropbouw. VRT NWS ging de schade opmeten in de zwaarst getroffen dorpen: Altenahr, Mayschoss en Rech.