Zomers warm vandaag, maar vanavond volgt code geel: plaatselijk zijn intense buien en hagel mogelijk

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we mooi weer met zon en wolken. Het kwik schommelt tussen 21 graden op de Ardense hoogten en 25 of 26 graden in Vlaanderen. Na de middag neemt de bewolking echter toe en tegen de avond worden de eerste regen- en onweersbuien verwacht. Plaatselijk kunnen die intens zijn en vergezeld worden van hagel.

Het KMI geeft tussen 17 uur vanavond en 2 uur deze nacht code geel. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk aan droger bij minima tussen 13 en 16 graden.

Morgen wordt wisselvallig met plaatselijk intense buien, soms vergezeld van onweer. Het wordt ook een stuk frisser, met maxima tussen 17 en 21 graden. Maandag begint zwaarbewolkt met enkele buien of (mot)regen. In de loop van de dag wordt het droger bij maxima die schommelen tussen 17 en 22 graden. Dinsdag blijft droog bij maxima tot 22 graden, ook woensdag is het droog bij dezelfde maximumtemperatuur.