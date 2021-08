Kinderen in Kaboel: triest beeld van baby die in chaos over prikkeldraad van luchthaven gehesen wordt, gaat wereld rond 

Op de video is te zien hoe een Amerikaanse soldaat het kindje vastpakt en doorgeeft aan een van zijn collega's, waarna het achter de muur verdwijnt. Aan de krant The New York Times bevestigt een woordvoerder intussen dat de baby herenigd is met zijn vader en dat ze allebei veilig op de luchthaven van Kaboel zijn. "De baby heeft medische verzorging gekregen en is nu herenigd met zijn vader. Dit is een voorbeeld van het professionalisme van de soldaten ter plaatse, die snel beslissingen moeten nemen in wisselende situaties", klinkt het. Meer details over het kind zijn er voorlopig niet.