De politiezone Brussel-Zuid organiseert een infodag op het terrein van voetbalclub RSC Anderlecht. De naam van de voetbalclub lokt veel kandidaten en dat is nodig want de politiezone zoekt 200 rekruten. Naast slagen voor de fysieke en psychologische proeven is er ook een voorkeur voor kandidaten uit eigen wijk, om de bevolking beter te weerspiegelen.