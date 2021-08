Voor het eerst valt er regen op het hoogste punt in Groenland,  7.300.000.000.000 kilogram ijs gesmolten

Door de regen en de hoge temperaturen is er veel ijs gesmolten. Maar liefst 7,3 miljard ton (7.300.000.000.000 kilogram) ijs zou op 15 augustus gesmolten zijn. In juli was er zelfs een dag waarop er 8,5 miljard ton ijs verloren ging. "We overschrijden drempels die we in millennia niet gezien hebben. Dit zal niet veranderen, tenzij we ons aanpassen", zegt Scambos.

"Regen is geen goed teken voor de ijskap", vertelt glacioloog Indrani Das aan Brisbane Times. "Water op ijs is slecht, want de ijskap smelt dan gemakkelijker." Het smeltwater komt dan vervolgens in de oceaan terecht, waardoor de zeespiegel wereldwijd stijgt. Gletsjers en ijskappen zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wereldwijde zeespiegelstijging.