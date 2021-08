"Veel van mijn muziek is niet voor kinderoren bestemd, "Can’t stop the feeling!" gelukkig wel"

"Ik was pas vader geworden en die ervaringen hadden een grote impact op mij. Ik wilde dus iets maken wat ik met mijn zoon kon delen. Iets wat ik nu wel betreur, want het enige wat hij tegenwoordig wil doen, is naar "Trolls" kijken. Ik heb die film nu dus ook al meer dan wie dan ook gezien. Maar het blijft me ontroeren als hij tijdens het horen van het lied zegt: "Papa is aan het zingen!" Tja, door die persoonlijke noot toe te voegen, is het nummer zo goed geworden. Ook al zal ik altijd het beste, op welk professioneel vlak dan ook, uit mezelf halen." (Variety, februari 2017)

"Toen ik de figuurtjes in de film voor het eerst zag, was ik verrast. De meisjestrollen bijvoorbeeld hadden een buikje en vreemde kapsels. Niet die ideale maten van Barbie dus. Waardoor de band met degenen die naar de film kwamen kijken ook sneller gemaakt werd, omdat ze zich in de figuurtjes herkenden. Die herkenbaarheid, de nadruk op eenieders eigenheid, wilde ik ook in het lied brengen." (The Hollywood Reporter, november 2016)