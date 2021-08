Actrice Angelina Jolie breekt meteen Instagramrecord met eerste post waarin ze brief van Afghaans meisje deelt

"Een brief van een Afghaans meisje", zo is de post getiteld. In de brief vertelt een Afghaans meisje dat ze schrik heeft van de taliban, die de controle overgenomen hebben. "We denken dat onze dromen voorbij zijn. We denken dat onze rechten geschonden zullen worden."

"Ik kreeg deze brief van een tienermeisje in Afghanistan. Op dit moment verliezen de Afghanen hun mogelijkheid om via sociale media vrij te communiceren. Daarom zit ik nu op Instagram, om hun verhalen te delen en de stemmen te laten horen van zij die wereldwijd vechten voor hun mensenrechten." Het lijkt erop dat dit het eerste sociale media-account is van de actrice. In een interview met BBC vertelde ze in 2018 nog dat ze geen Facebookaccount had. "Ook mijn zes kinderen zitten niet op Facebook." En ook een officieel Twitteraccount ontbreekt.