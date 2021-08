Premier De Croo wil betere EU-samenwerking na chaos in Afghanistan: "VS mag ons niet voor voldongen feiten plaatsen"

Dat zo'n systeem momenteel niet bestaat, komt volgens De Croo omdat er ooit beslist is dat de consulaire bijstand uitgesloten is van de Europese diplomatie. Concreet betekent dit dat elk land zélf instaat voor de hulp die het biedt aan landgenoten in het buitenland. "Maar als we de situatie nu bekijken, is het wel zinvol dat landen elkaar daarbij helpen. Of wij nu Belgen ter plaatse ophalen, of Duitsers of Nederlanders, uiteindelijk zijn we allemaal Europeanen. Op vlak van samenwerking en defensie hebben we als Europa nog veel stappen te zetten."