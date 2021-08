Don Everly van The Everly Brothers overleden, bekend van "All I have to do is dream" en "On the wings of a nightingale"

The Everly Brothers zijn een begrip te noemen. Ze prijkten in de hitlijsten naast kleppers als Elvis Presley, Buddy Holly, Pat Boone en Chuck Berry. Isaac Donald en Philip Everly starten hun carrière in 1957 met hun eerste album. Ze kiezen voor harmonieuze zangpartijen en gitaren, een gouden combinatie.



De hits worden aan elkaar geregen. "Bye bye love" is meteen een schot in de roos. Het nummer is eigenlijk bestemd voor Elvis, maar die past ervoor. "Wake up little Susie" en het zeemzoete "All I have to do is dream" volgen snel, net als een platencontract bij Warner Bros. Records. Andere klassiekers van de broers zijn onder meer "Love hurts" en "Crying in the rain".



