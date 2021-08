Belgische advocaat van "Hotel Rwanda"-held terug in Brussel

Vincent Lurquin reisde maandag naar Rwanda in de hoop zijn cliënt Paul Rusesabagina, die de Belgische nationaliteit heeft, te ontmoeten in het kader van een onderzoek dat in België werd geopend. Rusesabagina, een voormalige hotelhouder wiens verhaal de inspiratie vormde voor de film "Hotel Rwanda", zit vast in Kigali op beschuldiging van terrorisme en wacht al enkele maanden op een vonnis.

Lurquin werd vrijdag om 9.30 uur voor twaalf uur aangehouden in Kigali. Bij zijn arrestatie werd zijn telefoon in beslag genomen en werd hij zes uur lang ondervraagd. De Rwandese immigratiedienst besloot tot uitzetting en hij werd door een dertigtal militairen naar zijn vliegtuig begeleid om terug te keren naar België. Zondagochtend bevestigde de advocaat dat hij in Brussel was aangekomen, na tussenstops in Oeganda en Nederland.

Volgens de Rwandese autoriteiten is de uitzetting gerechtvaardigd omdat het visum van de advocaat wel toelaat om het land te bezoeken, maar niet om er te werken. Volgens Lurquin gaat het echter om een "zuiver politiek probleem". Hij verwacht dat "België zal reageren" en eist "een duidelijke en resolute reactie op de arrestatie, ondervraging, uitzetting van een Belgische advocaat omdat die zijn werk als advocaat doet". "We moeten wakker worden met betrekking tot Rwanda. Er zijn wetten en het recht op verdediging moet worden gerespecteerd", aldus de advocaat.