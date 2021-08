Zangeres, danseres, maar ook spion en verzetsstrijder Joséphine Baker wordt bijgezet in het beroemde Panthéon in Parijs 

Het Panthéon is een iconisch monument in de Franse hoofdstad Parijs. Oorspronkelijk werd het gebouwd als kerk, maar sinds de Franse Revolutie krijgen beroemde Fransen er hun laatste rustplaats. Wie je er kan vinden? Grote Franse schrijvers, filosofen politici of wetenschappers - denk aan Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola, Louis Braille of Pierre Curie. Tot nu toe zijn er slechts vijf vrouwen begraven, onder hen wetenschapper Marie Curie en advocate en politica Simone Veil. Joséphine Baker zal de zesde vrouw (en de eerste zwarte vrouw) zijn die een plekje krijgt in het Panthéon. Het is overigens de president die beslist wie er bijgezet wordt.

Et pour la petite histoire: in 1851 bewees de Franse fysicus Léon Foucault in het Panthéon dat de aarde om zijn as draait door een touw met een gewicht aan in de koepel te hangen - zijn beroemde Slinger van Foucault. In het Panthéon hangt nu nog altijd een replica, de echte hangt in het Musée des Arts en Métiers.