Zeker zeven Afghanen sterven in chaos en tumult bij de luchthaven van Kaboel

“We hebben drie vluchten die zouden moeten arriveren met medische hulpmiddelen en medicijnen. Drie grote vliegtuigen vol, de spullen staan klaar in Dubai, maar we kunnen het land op het ogenblik niet in.”



Dat veel hulporganisaties toch in Afghanistan blijven, ondanks de machtsovername door de taliban, is niet zo evident. Medewerkers moeten meestal in hun beveiligde compounds blijven, daarbuiten is het voor hen vaak te gevaarlijk. “De taliban hebben beloofd om die compounds te beschermen en niet binnen te treden en daar hebben ze zich tot nu toe aan gehouden. Dus vooralsnog ziet het er naar uit dat we kunnen blijven,” zegt Peter Graaff.

Maar de onveilige situatie van de voorbije weken laat zich wel voelen in de ziekenhuizen. “In juli, in de 70 ziekenhuizen waarmee we samenwerken, hebben we zo’n 14.000 traumagevallen gezien. De meeste gevallen zijn schietpartijen. Dat is vier keer zoveel als het aantal gevallen in dezelfde periode een jaar geleden. Een enorme toename dus,” zegt Graaff."