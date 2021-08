Liechtenstein rouwt om prinses Marie, de echtgenote van vorst Hans-Adam II en moeder van erfprins Alois

Marie werd geboren in Praag (Tsjechië) in een adellijke familie. Ze trouwde in de zomer van 1967 met Hans-Adam. Samen kregen ze vier kinderen en 15 kleinkinderen. Marie stond bekend als sociaal geëngageerd en als kunstliefhebber. Ook was ze dertig jaar voorzitter van het Rode Kruis in Liechtenstein.

Oudste zoon Alois is de erfprins in Liechtenstein en regent sinds 2004. Hij krijgt pas de titel van vorst als zijn vader overlijdt.



Het vorstendom Liechtenstein zou tot de rijkste monarchieën van Europa behoren met een geschat vermogen tussen de 4 en 10 miljard euro. Naast overzeese domeinen, wijngaarden en uitgestrekte bossen zou dat te danken zijn aan de privébank LGT Group, die in het bezit is van de familie, en investeringen in vastgoed door de Prince of Liechtenstein Foundation.