Limburgers getuigen over drama’s aan de luchthaven in Kaboel: “We moeten onze geliefden achterlaten”

Chaos en geweld, zo beschrijven getuigen de situatie aan de luchthaven van Kaboel. Ziba uit Lommel heeft geluk gehad, na twee dagen is ze eindelijk op een vliegtuig geraakt. “Afghaanse politieagenten schieten op de mensen en de taliban slaan ons. Er wordt ook geregeld traangas gebruikt”, vertelt een emotionele Ziba. Ze heeft geluk gehad, want uiteindelijk is ze naar België kunnen terugkeren. Ze kon op een Duits vliegtuig stappen en is deze ochtend met de trein in België aangekomen. “Ik ben zo bij dat ik opnieuw bij mijn gezin in Lommel ben, maar ik ben tegelijk zeer verdrietig dat ik mijn ouders heb moeten achterlaten.”