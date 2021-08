Orkaan Grace raast in Mexico, oostkust VS verwacht storm Henri: "Honderdduizenden dreigen week zonder stroom te vallen"

Alle slachtoffers in Mexico vielen in de deelstaat Veracruz, onder wie kinderen. Verschillende doden maken deel uit van dezelfde familie. Dat maakte de lokale gouverneur bekend.



In Veracruz is de schade het grootst met afgerukte daken en omgevallen bomen. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit. Grace heeft nu wel aan kracht verloren en is in categorie van orkaan naar tropische storm "gezakt". Er worden nog windsnelheden van 110 km per uur gemeten. Verwacht wordt dat de storm verder in kracht zal afnemen.

Het gevaar is evenwel niet helemaal geweken. Bewoners die dichtbij een rivier wonen, worden opgeroepen om waakzaam te blijven voor eventuele overstromingen en modderstromen de volgende uren.



