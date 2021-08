Plopsa Indoor Hasselt tevreden over juli en augustus: "Eindelijk hadden we nog eens een gewone zomer"

Het pretpark in Hasselt draaide niet op volledige capaciteit, want de coronamaatregelen gelden nog steeds. Met een capaciteit van ongeveer 35% werd het getal van een gewone zomer geëvenaard.

Er was wel een verschil tussen juli en augustus. Algemeen directeur Steve Van Den Kerkhof: "In het begin en dan vooral in de de eerste weken van juli, wilden de mensen vooral buiten zijn. In de loop van de maand augustus voelden de mensen zich ook comfortabel binnen."