Steeds minder ondernemers maken gebruik van het Vlaams beschermingsmechanisme

Volgende maand loopt het steunprogramma sowieso af. Tot eind september kan nog een beperkte groep ondernemers van de bescherming genieten. Uitbaters van discotheken, hotels of ondernemers in de eventsector kunnen nog voor juli, augustus, september 2021 een aanvraag indienen op basis van hun btw-aangifte voor die drie maanden. Ook ondernemers die een omzetverlies kunnen aantonen van 60 procent voor die periode komen in nog aanmerking. In totaal is er voor meer dan een miljard euro bescherming aangevraagd.