Chemiebedrijf 3M op het matje geroepen bij de Vlaamse Omgevingsinspectie

Tegen middernacht moet 3M aan de Vlaamse Omgevingsinspectie alle informatie overmaken over de gevaarlijke stoffen in hun productieproces en de eventuele impact ervan op de omgeving. Morgen volgt dan een hoorzitting.

Het bedrijf gebruikte tot 2002 het potentieel schadelijke PFOS in hun productieproces. Die stof zit door het jarenlange gebruik in de bodem van de omgeving van de fabriek in Zwijndrecht, wat problemen geeft bij de Oosterweelwerkzaamheden.

Vorige week kwam VTM Nieuws/Het Laatste Nieuws dan met het bericht dat 3M de schadelijke chemische stof FBSA illegaal zou lozen in de Schelde. Dat wordt nu nog onderzocht door de Vlaamse autoriteiten. De Omgevingsinspectie ging vorige week ter plaatse en nam nieuwe stalen bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

De inspectie stuurde vrijdag ook een aanmaning naar 3M. Het bedrijf moet tegen ten laatste middernacht "alle informatie overdragen over alle stoffen die geproduceerd en/of geloosd worden en hun schadelijkheid".

De Inspectie zal na de hoorzitting van morgen samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekijken of er dan extra maatregelen moeten worden genomen voor de omgeving en of er eventueel juridische stappen zullen worden ondernomen.