Ook Afghaanse "fixers" zonder Belgische nationaliteit aan boord evacuatievlucht die vanmorgen is geland

"Ik ben blij om te kunnen vaststellen dat ondanks het feit dat het heel moeilijk was om tot in de luchthaven van Kaboel te raken voor mensenrechtenactivisten en tolken, dat er van die twee groepen hier vandaag mensen zijn", aldus Mahdi. "Dat is een teken dat er toch misschien wel wat mogelijk is. We hopen dat dat de komende dagen nog verbetert."

De fixers met hun gezin zullen een asielaanvraag moeten indienen in ons land. Ook enkele Afghaanse Belgen zouden familie hebben meegebracht. Ook die mensen moeten asiel aanvragen. De bevoegde diensten zijn aanwezig op het terrein om hen te helpen voorbereiden op hun aanvraag, verklaart staatssecretaris Mahdi.