Australische verpakkingsbedrijf Amcor breidt Gentse vestiging uit met nieuw innovatiecentrum

Het verpakkingsbedrijf Amcor, dat wereldwijd actief is, investeert in twee nieuwe innovatiecentra. Eentje in China en eentje in Gent. Voor die twee centra trekt het bedrijf 30 miljoen euro uit. De bedoeling is dat het innovatiecentrum in Gent tegen midden volgend jaar de eerste klanten kan ontvangen, luidt het op de website van het bedrijf. De volledige uitbouw zou twee jaar in beslag nemen.