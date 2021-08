Minister van Defensie Dedonder: "België stuurt extra militairen naar luchthaven in Kaboel"

Betekent dit nu dat ons land actief mensen vanuit de stad naar de luchthaven van Kaboel gaan brengen? "Nu vragen we de mensen om zelf naar de luchthaven te komen, maar alle opties worden bekeken", houdt Dedonder een slag om de arm. "Het personeel versterken betekent ook vluchten mogelijk maken. Het is in dit kader dat we dit doen." Als de toestand op een of andere manier zou veranderen, moeten we op het terrein klaar staan om in actie te komen."

Volgens de minister verloopt de samenwerking met andere landen intussen veel vlotter. "Momenteel hebben we een heel goede samenwerking met de landen die ter plaatse zijn. Op de luchthaven van Islamabad is dat met Denemarken en Nederland. We werken samen met die landen om mensen te evacueren." Zo hebben Belgische vliegtuigen al Nederlanders en Denen meegenomen, en zijn er ook al Belgen met Nederlandse vliegtuigen meegevlogen.