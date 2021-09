Bijna 300 hectare Oost-Vlaams natuurgebied erbij in 2 jaar tijd

"Door de erkenning als natuurreservaat, zijn gebieden beter beschermd, en komen er ook meer middelen vrij om ze te beheren", zegt Michaël Crapoen van vzw Durme. "Zo gaan we in het gebied rond het Donkmeer in Berlare heel wat oevers kunnen herstellen. Dat wil dan concreet zeggen dat we rietzones gaan aanleggen of uitbreiden. Zo hopen we zeldzame reigersoorten als de woudaap of de kwak te kunnen aantrekken en te laten broeden, zoals ze dat vroeger deden."