Nog geen versoepelingen voor Brusselse horeca-uitbaters: "Streep door de rekening, maar houden de moed erin" 

Nu Brussel heeft beslist dat er in september geen versoepelingen komen, voelen de horeca-uitbaters zich benadeeld. De caféhouders vinden dat de Brusselse overheid te traag is. Veel cafés konden tijdens corona amper het hoofd boven water houden en daarom werd er in februari een grote crowdfunding gestart. Klanten zamelden samen meer dan 680.000 euro in om hun favoriete cafés door de lockdown te krijgen. Toch blijft het voor hen een streep door de rekening dat er nu niet versoepeld wordt. Bekijk hieronder de reportage van onze reporter Roel Nollet.