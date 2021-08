Eenmalige comeback "Tien om te zien": "Programma gaf muzieksector hier boost, voor artiesten was het tot dan ploeteren"

De lijst van internationale artiesten die Van Oosterwyck kon strikken voor "Tien om te zien" is lang. Gaande van ninetiesgroepen als Steps en 5ive, over Kylie Minogue en Kool and the Gang. "Maar Wet Wet Wet is me altijd bijgebleven", zegt Van Oosterwyck.

"Ze waren te gast met hun cover van "Love is all around". De groep was naar België gekomen samen met een BBC-producer, die geïnteresseerd was om het nummer op te nemen in ons decor. Op de iconische witte "Tien om te zien"-tent werd daarom uitzonderlijk het logo van muziekprogramma "Top of the Pops" geprojecteerd. En die opname is effectief uitgezonden op de BBC."