Coronablog - Nieuw-Zeeland beslist over verlenging lockdown, Nederlandse supporters: "Minister Hugo, hou je bek" 

In Nieuw-Zeeland versnelt het aantal besmettingen met COVID-19. Er zijn nu 35 nieuwe gevallen ontdekt, waarmee het totale aantal uitkomt op 107. De meeste gevallen doen zich voor in Auckland, in het noorden van het land, maar ook in de hoofdstad Wellington neemt het aantal toe tot 8 intussen.

"Van de 107 gevallen, zijn er 72 epidemiologisch gelinkt aan andere gevallen van dezelfde cluster", aldus het ministerie van Volksgezondheid. Er wordt nu verder onderzocht vanwaar de 35 andere besmettingen komen. "Maar de meesten hebben een plausibele link bij de eerste beoordeling", klinkt het.

Tussen februari en augustus kende het eiland geen enkele coronabesmetting. Maar een reiziger uit Australië bracht het virus weer in Nieuw-Zeeland binnen. De persoon verbleef bij aankomst nochtans in verplichte hotelquarantaine. Mogelijk zouden anderen via luchtcirculatie besmet zijn geraakt.

Er zijn na de nieuwe uitbraak 13.230 individuele contacten geïdentificeerd, van wie ongeveer de helft gevraagd is om in quarantaine te gaan. Bij de coronagolf vorig jaar, lag het hoogste aantal dagelijkse besmettingen in Nieuw-Zeeland op 89. In het land geldt weer een strenge lockdown. Premier Jacinda Ardern (foto) zal later vandaag nog meedelen of de lockdown wordt verlengd.