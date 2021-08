Ook in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs mag het mondmasker af  

In Brussel zijn de coronacijfers - in het bijzonder de vaccinatiegraad - slechter dan in Vlaanderen. Daarom zal de algemene mondmaskerplicht daar nog tot zeker eind september gelden in de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan de mondmaskerplicht opnieuw worden ingevoerd, kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quarantaine geplaatst.

In het algemeen blijft ventilatie een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus. De preventieadviseur zorgt daarom in elke academie voor een risicoanalyse van de lokalen en kan op basis daarvan maatregelen opleggen zoals een CO2-meter of mondmaskerplicht.