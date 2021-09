Familie van Mustafa zit vast in Afghanistan: "Het voelt als een verhaal uit een film, ik kan het nog niet geloven"

Hij ziet de vooruitgang van Afghanistan verdwijnen als sneeuw voor de zon. “Ze hebben de laatste 20 jaar zoveel gedaan voor de ontwikkeling van het land en stonden eindelijk op hun eigen pootjes en nu is alles in één blik verdwenen.” Zijn familie heeft zijn steentje bijgedragen aan die vooruitgang. “Mijn nonkel werkte voor de geheime dienst en heeft vroeger verschillende kopstukken van de taliban gearresteerd. Hij is nu doodsbang en zit ondergedoken.” De dossiers en details over de missies liggen nog op de kantoren die de taliban nu in handen hebben. Het is bang afwachten wat de taliban met die informatie doen.

