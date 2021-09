Foorkramers blikken tevreden terug op 3 weken kermis in Turnhout: "Na de oorlog was het ook zo goed"

Ondanks het slechte weer van de afgelopen weken lokte de Augustusfoor in Turnhout toch veel bezoekers. Het was dan ook al even geleden dat de Grote Markt zoveel kermisattracties mocht verwelkomen. Vorig jaar was er geen kermis. Nu kon dat wel doorgaan, met de nodige mondmaskers, afstand en handgel aan elke attractie.