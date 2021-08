Gekantelde vrachtwagen geladen met warm beton verspert E313: "Takelen verloopt moeizaam"

Door een ongeval met een gekantelde vrachtwagen op de E313, moet het verkeer richting Hasselt de snelweg verlaten in Wommelgem. Er staan lange files in de omgeving, richting Nederland vanaf Antwerpen-West en ook komende van Nederland. De vrachtwagen is gevuld met warm beton, weegt 44 ton en moet met behulp van luchtkussens rechtgetrokken worden. Het zal nog één tot twee uur duren voordat de weg opnieuw vrijgemaakt kan worden.

Ook in Berchem is een ongeval gebeurd waardoor twee rijstroken van de Ring versperd zijn. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland.