Gentse Overpoortstraat wil Covid Safe Zone worden

Midden september worden de studenten terug in Gent verwacht. Dat gaat traditioneel gepaard met heel wat feestgedruis in de Overpoortstraat, de uitgaansbuurt bij uitstek voor studenten. Maar dit jaar valt het begin van het academiejaar een beetje tussen twee coronaversoepelingen door. Cafés mogen weer langer open blijven, maar je mag er nog niet dansen en je moet een mondmasker op als je je in het café verplaatst. Uit de ervaringen met vorig jaar weten de uitbaters van de studentencafés dat dat niet evident is. Dus stellen ze voor om van de Overpoortstraat één Covid Safe Zone te maken.