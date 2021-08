Belgen na evacuatie uit Afghanistan: "Daar was het heel gevaarlijk, blij dat ik hier terug ben"

Onder hen ook Khairullah Shirzad, die werd opgehaald door zijn broer, bij wie hij ook zal verblijven. Shirzad woonde tien jaar in België, maar was het afgelopen jaar in Afghanistan. Hij is blij dat hij hier weer is. "Ik voel me goed hier. Daar was het heel gevaarlijk. Ik heb twee dagen niet geslapen, ik ben erg moe. Mijn lichaam is kapot."