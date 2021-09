Hasseltse ondernemer ontwerpt uit frustratie nieuw type laadpaal

In het Vlaams Parlement is er al gediscussieerd over hoe gemeenten het aantal oplaadpalen kan laten toenemen. Minister Somers wil immers tegen 2030 66.000 lokale laadpunten hebben. Dat is 1 laadpunt per 100 inwoners. “Verschillende gemeenten wilden een goot graven over het voetpad, of een kabel over het voetpad maar dit is het ei van Colombus. Hier stoor je niemand mee”, aldus de minister.