7 Afghaanse medewerksters van de  Ieperse organisatie Moeders voor Vrede, zijn binnengeraakt op de luchthaven in Kaboel. 

Burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) van Ieper beloofde de vrouwen en hun kinderen al onderdak te bieden. Van zodra ze aankomen in ons land, kunnen ze terecht in een jeugdhotel in Ieper. "Die vrouwen en hun familie wilden eigenlijk niet vluchten, maar konden niet anders. Ze zullen, van zodra het weer mogelijk is, terug willen naar Afghanistan. Ze wonen en werken daar, maar zolang de taliban er aan de macht is, kunnen ze niet terug", zegt Jennie Vanlerberghe.