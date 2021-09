Ijskar gestolen in Eppegem en teruggevonden in Mechelen

Helga stelde vast dat er was ingebroken. In het ijssalon waren dingen verplaatst. De kassa was weg. De iPads waren verdwenen. Helga begreep dat haar ijskar was gestolen. "Mijn ijskar is meer waard dan een iPad of geld. Het is een emotioneel iets. Ik heb al zoveel duizenden mensen blij gemaakt met een ijsje. In de zomer is de ijskar een stuk van mijn dagelijkse leven."