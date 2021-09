Jonge vrouw zegt dat ze verkrachtingsdrug in haar drankje kreeg tijdens Oostends festival: "aanvaard nooit een drankje van iemand die je niet kent"

De jonge vrouw is nog altijd erg onder de indruk van wat er gebeurd is en voelt zich nog altijd suf. "Maar dit had veel erger kunnen aflopen", beseft ze. "Ik kon zijn aangerand of verkracht." Aanvankelijk wou ze geen aangifte doen bij de politie omdat ze weinig hoop had dat er iemand zou gevonden worden. "Ik heb die avond met veel mensen gepraat en gedanst en kan me moeilijk nog herinneren met wie". Maar de politie heeft haar kunnen overtuigen om het toch te doen. Nu mogen ze onder meer de beelden van de veiligheidscamera's onderzoeken, zonder aangifte zouden ze daar geen toelating voor hebben gehad." Hoe dan ook wil Malak nu andere meisjes en vrouwen waarschuwen om geen drank aan te nemen van onbekenden. "Het was eigenlijk zeer onverstandig van mij om dat te doen."