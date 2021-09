Parket opent onderzoek naar leerkracht basisschool Turnhout voor zedenfeiten met minderjarigen

Het parket Antwerpen is met een gerechtelijk onderzoek gestart naar een 60-jarige man uit Turnhout wegens zedenfeiten met minderjarigen. De man gaf les in basisschool Sint-Franciscus in Turnhout. De feiten kwamen begin deze maand aan het licht na een klacht van de ouders van een minderjarig meisje. De man heeft nu een absoluut contactverbod met minderjarigen onder de 14 jaar. De basisschool zette hem op non-actief.